قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية"، اليوم، تأجيل محاكمة وائل سعد تواضروس، الراهب أشعياء المقاري سابقا، والراهب فلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبومقار العامر بوادي النطرون، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، لسماع الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وذلك برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبدالورث فارس، ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية،

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهمامهما بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبومقار، بعد أن انتهت نيابة استئناف الإسكندرية من تحقيقاتها في واقعة القتل.

وكان دير الأنبا أبومقار العامر بوادي النطرون، شهد 29 يوليو الماضي، واقعة قتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير، في ظروف غامضة، وبعد التحريات والتحقيقات والاستماع لشهادة رهبان وعامل الدير، ووجهت النيابة للمتهم وائل سعد تواضروس، الراهب أشعياء المقار سابقا، والراهب فلتاؤوس المقاري، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.