أعلن القمص إبراهام عزمي، مسؤول الإعلام الدولي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شروع هيئة البريد الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية في إصدار طابع بريد يحمل صورة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تكريما له.

وكشف عزمي، عن الاستقبال الرسمي الذي يحظى به البابا تواضروس، من السلطات الأمريكية خلال زيارته الحالية إلى أمريكا، مشيرا إلى أن موكب البابا تصاحبه سلطات الأمن للمدن بشكل غير عادي، حتى على الطرق السريعة، إذ تصاحبه سلطات الولاية حتى تستقبله سلطات المدينة الأخرى.

وأضاف عزمي، أن السلطات الأمريكية وضعت حراسات مشددة على مداخل وحول الكنائس، ونشرت القناصة على أسطح المباني المحيطة بالكنائس لتأمين البابا، وحرص كثير من السياسيين وصناع القرارات الحكومية في كل ولاية بالترحيب به، وتلاحظ ذلك من وجود عمد المدن وتقديم مفاتيح مدن كثيرة له، وعمل بيانات خاصة توضع في كل مدينة ولا تنزع على مر العصور، فضلا عن حضور أعضاء كونجرس بارزين اثناء زيارته.

وأشار مسئول الإعلام الدولي بالكنيسة، إلى أن ذلك يأتي للمكانة الدبلوماسية للبابا لدي بلدان العالم، ووضع الشعب القبطي في الخارج واحترامهم له ولنجاحاته، فضلا عن احترام البابا داخل مصر الذي انعكس على احترامه في العالم الخارجي.

يذكر أنه يرافق البابا خلال زيارته الرعوية وفد يتكون من الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي، والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيري البابا.

وتعد تلك هي الزيارة الثانية للبابا إلى الولايات المتحدة منذ جلوسه على الكرسي البابوي في نوفمبر 2012، حيث زارها لاول مرة في 2015، وكانت مخصصة للشطر الجنوبي، فيما تاتي الزيارة الحالية بعد تأجيل لمدة عام حيث كانت مقررة العام الماضي إلا ان البابا أجلها بسبب ظروفه الصحية وخضوعه لإجراء جراحة بسبب الانزلاق الغضروفي في الظهر بأحد مستشفيات ألمانيا.