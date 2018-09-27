تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية أعمال التشطيبات النهائية لمشروع مجمع مصانع الطاقة المتجددة في مدينة قفط الصناعية.

ويضم المصنع تجميع الألواح الشمسية على مساحة 3000 متر، ومصنعا لإنتاج الزجاج الشمسي على مساحة 2250 مترا، ومصنعا لإنتاج الخلايا الشمسية على مساحة 6000 متر، ومصنع لإنتاج سخانات المياه الشمسية على مساحة 3420 مترا، بالإضافة إلى محطة لمعالجة المياه والغازات والتخلص الآمن من الصرف بتكلفة مالية إجمالية تقدر بنحو 370 مليون.