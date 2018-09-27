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الزناتي يكرم المتفوقين من أبناء المعلمين بحلوان

الزناتي يكرم المتفوقين من أبناء المعلمين بحلوان

أبودومة يجمع توقيعات لرفض إغلاق "المعهد السويدي": إهدار لعلاقة تاريخية

أبودومة يجمع توقيعات لرفض إغلاق "المعهد السويدي": إهدار لعلاقة تاريخية

"أمن الجيزة" يضبط 27 متهما ويزيل إشغالات المنطقة الأثرية

"أمن الجيزة" يضبط 27 متهما ويزيل إشغالات المنطقة الأثرية

إخلاء سبيل 21 من المتهمين بأحداث "دمشاو هاشم" بالمنيا

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"الزراعة" تبحث عن هوية الطماطم الفاسدة.. والفلاحين: "خلونا نستورد"

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