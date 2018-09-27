توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه وزير التنمية المحلية، ومحافظ قنا، إلى مدينة قنا الجديدة، إحدى أهم المشروعات التنموية في المحافظة.

وأجرى مدبولي جولة في مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية، واستمع إلى شرح حول الموقف التنفيذي لها، حيث استمع إلى شرح من رئيس الجهاز عن محطة تنقية مياه الشرب في مدينة قنا الجديدة، التي تغذي المدينة، والمقامة على مساحة 25 ألف متر مربع، وتعمل بطاقة إنتاجية نحو 23.5 ألف م3/ يوم، وبلغت تكلفة تنفيذها نحو 217 مليون جنيه، وبها خط طرد يبلغ إجمالي طوله نحو 8.600 كم.

وأشاد رئيس الوزراء بحجم البناء والتعمير الكبير الذي شهدته المدينة في العامين الأخيرين، مؤكدا أن مستقبل المدينة سيكون واعدا.

وشملت جولة رئيس الوزراء،في قنا الجديدة، زيارة مدرسة تحيا مصر الرسمية المتميزة للغات، والتي تتكون من 3 طوابق بسعة 33 فصلا، تشمل مراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية، وتضم المدرسة نحو 1100 طالب وطالبة، استكمالا للحرص على متابعة سير العملية التعليمية، حيث استمع إلى بعض الأغاني الوطنية من تلاميذ المدرسة، وهنأهم مدبولي بالعام الدراسي الجديد.