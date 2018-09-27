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المتحدث العسكري يكشف تفاصيل لقاء وزير الدفاع بقائد "التحالف الإسلامي"

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل لقاء وزير الدفاع بقائد "التحالف الإسلامي"

السيسي يغادر مقر الأمم المتحدة إلى المطار للعودة إلى القاهرة

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