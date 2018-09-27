شهد هويس المالح، التابع للهيئة العامة للنقل النهري، انطلاق 54 بارج بحمولات 5500 طن فحم قادمين من ميناء الإسكندرية متجهين إلى مواقع الشركات على ترعة النوبارية، ووحدتان محملتان قمح بحمولة تقدر حوالي 500 طن، تابعتين لشركة السكر للصناعات التكاميلية قادمين من صوامع ميناء الإسكندرية متجهتين إلى صوامع إمبابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وصرح، الدكتور عبدالعظيم طربق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل النهري لما له من قيمة مضافة كأحد وسائل النقل المتعددة الوسائط، وزيادة حجم المنقول عبر النقل النهري لتخفيف العبء على الطرق، والحد من التلوث، والازدحام، وتقليل استهلاك الطاقة، وتنشيط حركة السياحة النيلية في مصر، للمساهمة في زيادة الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال الاستغلال الامثل للموارد المتاحة.

وأعلن خالد عبدالقادر فاروق، رئيس هويس المالح، عن أن الهويس جاهز لاستقبال وحدات نقل البضائع، مؤكدا سلامة وأمان المجرى الملاحي وعدم وجود اختناقات ملاحية تعوق حركة الملاحة وانتظام سير المركبات النيلية، مضيفا أن الأهوسة الملاحية تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لاستقبال أساطيل نقل البضائع والسلع الاستراتيجية.