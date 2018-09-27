استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، اليوم، رئيس مجلس الشيوخ البوروندي ريفيريان نديكورييو الذي يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت زيارة وزير الخارجية إلى بوروندي في أبريل الماضي، وتم خلالها افتتاح جناح للغسيل الكلوي بالمستشفى العسكري في بوجمبورا، فضلًا عن زيارة رئيس الجمعية الوطنية البوروندية إلى مصر في يوليو 2018.

كما تناول اللقاء، تأكيد أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين دول حوض النيل في مختلف المجالات لتحقيق التنمية، بما يحقق مصلحة جميع دول حوض النيل ويؤدي إلى رفاهية شعوبها.