اعتمدت الجمعية العامة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ميزانية الشركة عن العام المالي 2017-2018، واستعرضت إنجازات خلال الفترة الماضية.

وقال المهندس ناجي عارف رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها نفذت الخطة الاستثمارية بقيمة 800 مليون جنية، منهما583 مليون جنيه للتوسعات و217 مليون جنيه للإحلال والتجديد، من خلال مد 355 كيلومتر كابلات جهد متوسط و159 كيلومتر كابلات جهد منخفض وتركيب 11 موزع جهد متوسط وتركيب وزيادة 259 محولا و172 لوحة حلفية جهد متوسط و174 لوحة جهد منخفض و359 صندوق جهد منخفض ومكثفات بقدرة 17 "ميجا فاز".