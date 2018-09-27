احتفل طلاب مركز دراسات اللغة الفرنسية بحصولهم على شهادة الديلف الدولية، والمعتمدة من السفارة الفرنسية في القاهرة، بحضورالدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة حرص الإدارة على دعم مراكز اللغات الأجنبية داخل الجامعة، انطلاقا من دورها التعليمي والثقافي في رفع مهارات الدارسين بها من داخل الجامعة والمجتمع المحيط.

وأعلن رئيس جامعة أسيوط إقامة الجامعة، في نوفمبر المقبل، لملتقى الدول الفرانكفونية، للمرة الأولى في تاريخ الجامعة، بالاشتراك مع عدد من سفارات الدول الناطقة باللغة الفرنسية والموجودة في القاهرة.