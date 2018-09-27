أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع "فيس بوك"، عن قطع المياه عن 8 مناطق بالمحافظة، وذلك على خلفية أعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 1000 مم، بمنطقة شارع الحرية، وطريق مسطرد القديم، لتحسين الخدمة.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنه المناطق التي ستشهد قطع للمياه ستشمل المطرية، عين شمس الشرقية، ألف مسكن، النزهة الجديدة، المطار، الشيراتون، جامع الفتح ومتفرعاته، ميدان الحجاز ومتفرعاته، اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2018، حتى الساعة الثانية عشر مساء اليوم نفسه.

وأهابت الشركة، بسكان المناطق المتأثرة بتدبير احتياجهم من المياه، معلنة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.