"آداب بنها" تشارك في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي

أعلنت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب جامعة بنها، اليوم، مشاركة كلية الآداب في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي في عام 2020، من خلال الانضمام للحملة القومية للقضاء على الفيروس، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من أول أكتوبر المقبل حتى 30 نوفمبر 2018.

وقالت الدكتورة عبير الرباط إن الكلية ستنظم مجموعة من الندوات التثقيفية للطلاب؛ لرفع الوعي بأهمية المشاركة في المبادرة، والمساعدة في حشد المواطنين في قرى ومدن محافظة القليوبية؛ لإجراء الكشف والتحليل، وتلقي العلاج للحالات المصابة بالفيروس، وتأكيد مجانية هذه الخدمة الطبية، والتي تستهدف مليونين و904 آلاف من أبناء القليوبية.

وأضافت عميد كلية الآداب، أنه جرى الاتفاق مع مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب في بنها على استضافة المركز لمجموعة من طلاب الكلية؛ لتلقي دورة تدريبية، الأحد المقبل، في مجال الحملات الإعلامية ودعوات كسب التأييد للمبادرات المجتمعية، استعدادا للمشاركة في الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.