قال الأديب الياباني يوكو تاكاهاشي، مؤلف مسلسل "كابتن ماجد"، إن النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي رائع جدًا، موضحًا أن صلاح يمثل إنجازا كبيرا لمصر، بأن يخرج منها لاعب عالمي من الطراز الأول مثل "مو".

وأضاف "تاكاهاشي"، خلال حواره في برنامج " مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة "دي إم سي"، أنه سعيد للغاية باللاعب محمد صلاح رغم أن مصر ليست مشهورة في مجال كرة القدم أو بالمعنى الأدق ليست قوية مثل بعض الدول الأخرى في هذا المجال.

وتابع: "أتمنى التوفيق لمحمد صلاح أكثر وأكثر في مجال الرياضة".