انسحاب النواب من "تنفيذي الدقهلية".. والمحافظ: جميعنا في سفينة واحدة

انسحب نواب الدقهلية من اجتماعهم بالدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، احتجاجا على إصراره على عدم حضورهم للمجلس التنفيذي للمحافظة عند مناقشة طلبه خروج أحد النواب من اجتماع تنفيذي.

وقال النائب بسام فليل، عضو مجلس النواب، إن عدم تعاون المحافظ معنا ومنعه النواب من الحضور للمجلس التنفيذي هذا حدث معي شخصيا عندما دخلت للمجلس وجدت أحد الموظفين يطلب مني الخروج من الاجتماع.

وأضاف فليفل لـ"الوطن": لما فتحنا الأمر في اجتماع المحافظ اليوم كان رده "محدش فيكم يجلس معي في المجلس التنفيذي والقانون واللائحة قالوا إنكم لا تحضروا"، وعلق أيضا على تصريحاته الصحفية بقوله "النواب تجيب لي تلال من الطلبات وبعضها غير قانوني".

ومن جانبه، أكد المحافظ، في بيان صحفي، أهمية التعاون بين النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، مضيفًا: خلال اللقاء جميعنا في سفينة الوطن الواحدة، وأن هدفنا واحد وطريقنا واحد وإن اختلفت وسائلنا".

وأضاف محافظ الدقهلية، أن أجهزة المحافظة لن ولم تتواني عن القيام بواجبها نحو المواطنين وانه لم يسمح بالتقصير المتعمد في أداء المسؤولين لأعمالهم.