أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن وزارة الخارجية أعلنت أن سامح شكري وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لدعم وكالة غوث للاجئين الفلسطينيين "الأونروا".