وجه الإعلامي مصطفى بكري، الشكر لوزارة الأوقاف لاستجابتها لطلبه بعودة الداعية السلفي سعيد رسلان للخطابة.

وقال بكري أثناء تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، إن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قال "إن وزارة الأوقاف لا تقصي أحدا ممن تنطبق عليهم شروط الخطابة، طالما يلتزم بجميع التعليمات".

وأضاف بكري أن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة قال له في اتصال هاتفي "إن الوزارة لا تأخذ موقفا من أحد طالما يلتزم بالتعليمات الصادرة".

واتخذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا أعلنه جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بالسماح بعودة الشيخ سعيد رسلان بناءً على ما تعهد به لرئيس القطاع الديني والتزامه بتعليمات الأوقاف وخطبة الجمعة وأشاد بدور الأوقاف والأزهر.