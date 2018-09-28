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مقتل 7 جنود ومدني في انفجار بمالي

مقتل 7 جنود ومدني في انفجار بمالي

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عاجل| وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الحضارات القديمة

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