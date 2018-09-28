قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الصعيد على أجندة أولويات الحكومة والدولة مهتمة بتعويضه عن الإهمال خلال السنوات السابقة، مؤكدًا أن الدولة تنفذ عدة مشروعات خدمية في مجالي الصحة والتعليم في أسيوط وقنا.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين"، أن رئيس الوزراء أصدر قرارات فورية لتذليل المصاعب التي يواجهها العاملين في مستشفيات أسيوط، مؤكدًا في الوقت ذاته أن زيارات رئيس الوزراء للمدارس كان لها أثرًا جيدًا حيث تأكد خلالها من صيانة المدارس وتسليم الكتب المدرسية.

وأشار مستشار مجلس الوزراء، إلى أن الحوار بين المهندس مصطفى مدبولي وشباب جامعة سوهاج كان مثمرا جدا، خاصة أنه أوضح للشباب أهمية المشروعات الاستثمارية وطالبهم بعدم التعجل، وقال لهم: "أنا كنت في سنكم وكانت ظروفي صعبة، البلد كانت خارجة من حرب ولكن ثقوا في قدراتكم، أنا لم أكن أحلم بالجلوس على كرسي مجلس الوزراء".