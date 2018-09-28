عاجل| وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الحضارات القديمة

أعلنت وزارة الخارجية أن سامح شكري وزير الخارجية، يشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الحضارات القديمة في نيويورك.

وأكد شكري أن منتدى الحضارات القديمة يلعب دورا محوريا في التصدي للارهاب، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.