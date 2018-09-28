قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن ربة المنزل تعتبر "وزيرة مالية" وهي المسؤولة عن كل المصروفات الخاصة بالمنزل.

وأضاف إلياس خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "دي أم سي" أنه يجب على المرأة وضع الأولويات الخاصة بالمنزل وذلك بالاتفاق مع زوجها لأنهم شركاء في ذلك الأمر، موضحا أنه وفي ظل الأسعار المتزايدة بات من الصعوبة بمكان أن تستطيع المرأة وضع ميزانية صحيحة بنسبة 100%.

وأكد خبير التنمية البشرية، أنه وبالنسبة لأدوات المدارس فيجب على المرأة البحث عن الأسواق التي تشتري منها أدوات المدارس بأسعار معقولة حتى لا تكون المبالغة من الجهة الطالبة وجهة السوق، موضحا أن هناك عدد من المبادرات من قبل الدولة لبيع الأدوات المدرسية بأسعار معقولة أقل بكثير من الموجودة بالمكاتب المصرية حفاظا على ميزانية المواطن.