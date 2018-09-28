أكدت وزارة المالية، عدم صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية أو ما أطلق عليها ضريبة المواريث، موضحة أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005 وهي ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغيروليس عند الميراث.

وكشفت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث فلا توجد أي ضريبة عليها، أما إذا جرى بيعها من قبل الوارث للغير ففي هذه الحالة يستحق عليها ضريبة في إطار قانون التصرفات العقارية مثلها مثل أي حالة بيع لعقار وبالمساواة مع جميع المواطنين.

وأوضح البيان، أن توجه وزارة المالية هو استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أية تعديلات بها لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.

وشدد بيان وزارة المالية، بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لسيل الأخبار غير الصحيحة التي تنشرها بعض المواقع أو الصحف والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بصورة تسئ لمناخ الاستثمار وتسعى لإشاعة الفوضى وتضر بالاستقرار الاقتصادي وإضعاف جهود الدولة في التنمية التي أشادت بها المؤسسات الدولية.