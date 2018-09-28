ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة آلية في أسيوط

ألقى فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، القبض على 4 أشخاص طرفي مشاجرة بحوزتهم أسلحة آلية بقرية المطيعة في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية المطيعةـ دائرة المركز وعلى الفور جرى إعداد حملة برئاسة عدد من اللوءات مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وقوات الأمن وبالفحص تبين أن طرفيها كلا من طرف أول "ع. ع" 20 سنة، عامل و"ي. ع" 24 سنة سائق.

وطرف ثان "أ. س. ص" 23 سنة، عامل و"ص. م. ع" 61 سنة، مزارع مقيمين جمعيا بذات الناحية على إثر حدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجوار.

تمكنت القوات من ضبط الطرفين وبحوزتهم 4 بنادق آلية وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فيها جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.