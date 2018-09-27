لقي فلاح مصرعه، اليوم، خلال مشاجرة بين عائلتين بأحد قرى مركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد ببلاغ لمركز شرطة إهناسيا باستقبال الوحدة الصحية بسدمنت الجبل، جثة فلاح يدعى "محمد. س. أ"، 28 سنة، ومقيم بقرية منشأة الأمراء التابعة لدائرة المركز، وقامت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إلى محل الواقعة، لمعرفة سبب المشاجرة، وضبط مرتكبي الواقعة.