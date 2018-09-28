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الزمالك فى مهمة صعبة أمام القادسية الكويتى

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برنامج حفلات "الأوبرا" في أكتوبر 2018

برنامج حفلات "الأوبرا" في أكتوبر 2018

بالصور| رئيس مدينة رأس سدر يترأس حملة لنظافة الشوارع

بالصور| رئيس مدينة رأس سدر يترأس حملة لنظافة الشوارع

إزالة 34 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

إزالة 34 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

"الإنقاذ النهري" ينقذ شابا حاول الانتحار أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية

"الإنقاذ النهري" ينقذ شابا حاول الانتحار أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية

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