انتحرت ربة منزل، من قرية الغرق، بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، اليوم، بتناولها مبيد حشري، لمرورها بضائقة نفسية، بسبب خلافات أسرية، ونقلت جثتها لمستشفى إطسا المركزي.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى إطسا المركزي، بوصول المواطنة "ص. م" (25 سنة-ربة منزل)، ومقيمة بقرية الغرق، جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

وأفاد البيان الأمني، أن والدها وشقيقها، قررا بأنها تناولت مبيد حشري لمرورها بضائقة نفسية بسبب خلافات أسرية، ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاتها، وذكر تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضرا بالواقعة، قيد برقم 6400 لسنة 2018 م إداري مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث بشأن ملابسات الواقعة.