أناب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، لافتتاح مبنى نقطة شرطة العدسات التابعة لمركز شرطة البيضية عقب تطويره وتحديثه وإعادة تهيئته وتجهيزه لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم وتوفير الخدمات الأمنية لأهالى المنطقة.

وخلال الافتتاح تفقد اللواء مدير الأمن، التجهيزات الخاصة بنقطة الشرطة، وأكد بدء تشغيل النقطة بأقصى طاقة على مدار اليوم الكامل، لتؤدي خدماتها الأمنية بنطاق المنطقة بالكامل، وقد قدم أهالي المنطقة الذين حضروا الافتتاح الشكر لوزير الداخلية، على ما يوليه من اهتمام بالغ، لحماية أمن المواطن وتقديم الخدمات لهم في سهولة ويسر.