أجرى اللواء محمد علي حسين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، جولة تفقدية للاطمئنان على الاستعدادات الأمنية في محيط استاد الإسماعيلية الذي يستضيف اليوم مباراة الإسماعيلي وإنبي في السادسة مساء.

وأعلن مدير الأمن، السماح بدخول أي طفل لحضور المباراة مجانًا ومن دون تذاكر، وتحدَّث إلى أحد القيادات الأمنيّة قائلًا: «عاوزين الإسماعيلية تفرح، وعاوزين شعب الإسماعيلية يفرح، أي طفل هيخش الماتش بدون تذاكر، عاوز أخلّي الأطفال الصغيرة دي تطلع تعشق حاجة اسمها الإسماعيلي».

وداعب اللواء محمد علي حسين، مجموعة من الأطفال أمام الاستاد قائلًا: «ممكن أعزمكم النهارده؟». وأمر قوات الأمن المسؤولة عن تأمين إحدى بوابات الاستاد السماح بدخول الأطفال.

ولإضفاء جو من البهجة، وزَّعت قوات الأمن، الورود والشيكولاتة على الجماهير التي توافدت لحضور اللقاء، وخصوصًا السيدات والأطفال. كما خصصت مدرجًا كاملًا للسيدات.