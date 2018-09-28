نفذت مديرية الصحة في دمياط برئاسة الدكتور رمضان الخطيب، القافلة الطبية بقرية أبو راشد على مدار يومين حيث جرى تجهيز تخصصات "الباطنة والعظام والأطفال والرمد والجلدية وأنف وأذن وحنجرة والأسنان" وغيرها من التخصصات إلى جانب الأشعة العادية والتليفزيونية ومعمل الدم والطفيليات والكشف المبكر للضغط والسكر وصرف الأدوية مجانا حيث جرى الكشف على حوالي 1750 مواطنا خلال اليومين.