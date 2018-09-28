يفتتح بيت السناري الأثري؛ التابع لمكتبة الإسكندرية بحي السيدة زينب، معرضًا تحت عنوان "كنوز سيوة"، غدًا السبت الموافق 29 سبتمبر 2018، في تمام الساعة الخامسة مساءً، والدخول مجاني للجمهور.

ويأتي المعرض في ضوء اهتمام بيت السناري بإعادة إحياء التراث السيوي وإيمانًا منه بقيمة هذا التراث، وأهمية الترويج له، وإتاحة عرضه للجمهور خارج سيوة

ويضم المعرض المنتجات التقليدية واليدوية الخاصة بواحة سيوة وتراثها وفنونها ومنها (الملح الصخري – منتجات التمور – الأعشاب السيوية).

يشارك في المعرض أشهر صانع لمصابيح الملح الصخري، الفنان الذي انتشرت شهرته في كل أنحاء العالم، حيث أنه الأول من نوعه والوحيد في مصر الذي ينتج الأشكال والمنتجات الصخرية البلورية المصنوعة من ملح بحيرات سيوة التي تتعدى فوائدها الصحية أشكالها الجمالية. حيث تتحول على يده كتل الملح من الشكل الصخري إلى منتجات وأنتيكات فنية بأشكال وأحجام عدة، وإلى وحدات إضاءة مثل المصابيح والأباجورات ذات الفوائد الصحية الناتجة عن استخدام الملح في الإضاءة، كما أضاف حديثًا منتجات من الشمع التي تنتج بالكامل داخل سيوة، كما سيتحدث داخل المعرض عن تجربته من البناء إلى الفن.

كما يقدم المعرض كنوز الواحة من تمور متنوعة وهي واحدة من أفضل التمور في العالم، بالإضافة إلى مجموعة مختلفة من المنتجات السيوية من زيوت ومربات وزيتون.

ومما يميز المعرض عن غيره منتجات الأعشاب السيوية، وكيفية العلاج بالطب البديل أو ما يطلق عليه الاستشفاء البيئي، حيث يمكن لحمامات الرمال علاج الأمراض ما بين الروماتيزم والروماتويد المفصلي والنقرس والأمراض الجلدية والكلى والجهاز التنفسي وقصور الشرايين والتخلص من القلق والضغوط النفسية، وخلال المعرض تطرح طريقة العلاج بالدفن في الرمال وفوائدها.

ويستمر المعرض لمدة يومان متتاليان هي أيام السبت 29 سبتمبر2018، والأحد 30 سبتمبر 2018 من الساعة 5 مساءً إلى 9 مساءً، لمدة 4 ساعات في اليوم الواحد.