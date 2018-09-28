نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، اليوم الجمعة، ماراثون رياضي بعنوان "يلا نجري" بمدينة القوصية تحت رعاية وزير والشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ أسيوط، اللواء جمال نورالدين، وإشراف المديرية وبمشاركة أكثر من 150 شابا وفتاة بمختلف المراحل العمرية من إدارات ومراكز شباب القوصية.

وأوضح محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن الماراثون الرياضي "يلا نجري" يأتي ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة "الرياضة أسلوب حياة" لتشجيع الشباب والنشء على المشاركة في النشاط الرياضي وممارسة الرياضة باختلاف أنواعها.

وأشار وكيل وزارة الشباب، إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، يؤكد على أهمية الرياضة في خلق جيل قادر وواعي على مواجهة التحديات والمشاركة في بناء وطنه.

وأوضح وكيل المديرية للشباب، أن مبادرة "يلا نجري" أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار الاهتمام بتوعية ومشاركة الشباب والنشء بأهمية ممارسة الرياضة وتشجيعهم على ممارستها لدورها في الحفاظ على اللياقة البدنية فضلًا عن توسيع قاعدة الممارسين في مختلف الألعاب الرياضية.