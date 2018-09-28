أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، أمس الخميس تبني الاتحاد الأفريقي لمبادرة السودان وجهوده لإحلال السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ضمن إطار المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة، وتم الإعلان بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وجميع وزراء خارجية دول جوار أفريقيا الوسطى وعدد من وزراء الدول الأفريقية والغربية، وفقا لما ذكرته "المركز السوداني للخدمات الصحفية".

وسبق هذا الإعلان انعقاد اجتماع ثلاثي ضم رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستن أركانج تواديرا ووزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فكي ووزيرة خارجية رواندا لويز موشيكوابو التي ترأس بلادها الدورة الحالية لقمة الإتحاد الأفريقي.

وأكّد الاجتماع على قبول جميع الأطراف المعنية لمبادرة السودان وجهوده التي تصب في المبادرة الافريقية وتسريع عملية السلام في أفريقيا الوسطى.