صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه جرى اليوم الإفراج عن الصيادين الخمسة المحتجزين في قبرص الشمالية منذ نحو أسبوع نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية لقبرص الشمالية، مشيدا بالتعاون الذي بذله الجانب القبرصي مع السفارةً المصرية في نيقوسيا حتى تكللت الجهود بالنجاح في الإفراج عن الصيادين.

وأوضح أبو زيد، في تصريحات صحفية، أن محكمة مقاطعة Kyrenia بشمال قبرص التركية، أصدرت حكما اليوم 28 الجاري بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، حيث قامت الشركة القبرصية اليونانية مالكة السفينة بدفع الغرامة، ومن المنتظر أن تصل السفينة غدا 29 الجاري، وعلى متنها طاقم الصيادين إلى ميناء "ليماسول" القبرصي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن السفارة عملت منذ اللحظة الأولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية القبرصية والشركة مالكة السفينة على الإفراج عن الصيادين حتى تكللت جهودها بالنجاح.