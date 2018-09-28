أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، طرح رابط إلكترونى عبر موقعها لتسجيل غياب المعلمين والطلاب بمرحلة التعليم الثانوى العام والفنى.

ويمكن لإدارات المدارس بأنحاء الجمهورية الدخول عبر الرابط التالى، http://sms.emis.gov/، لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين، باستخدام كود المدرسة، والرقم المسلسل والرقم السرى، وإرسالها للوزارة.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، اعتمد رسمياً القرار الوزارى 356 لسنة 2018، وتنص إحدى مواده على أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة بمصروفات، تحصّل من ولى أمره غرامة 10 جنيهات، إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من تسلمه إنذار الانقطاع، على أن يتم تكرار الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، حصاد نشاط الوزارة، خلال الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد، وقال، فى بيان أمس، إن «الجامعات شهدت استقراراً فى جميع النواحى التعليمية والتأمينية»، مؤكداً توافر كل التجهيزات الخاصة بالإقامة فى المدن الجامعية وتم تسكين الطلاب، والتأكد من توافر كل إجراءات السلامة والراحة لهم.

وأشار الوزير إلى أن «دور الجامعات لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، وإنما يمتد ليشمل إعداد الطلاب فى كل المجالات والأنشطة، بما يسهم فى تكوين الشخصية المتكاملة للطالب»، منوهاً بأن العام الجامعى الجديد سيشهد اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية، باعتبارها عنصراً مهماً فى دعم العملية التعليمية.