تفقد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مركز الكلى بمستشفى فارسكور، حيث تأكد بنفسه من انتظام جلسة الغسيل الكلوي، وتناقش مع مرضى الغسيل وطالبهم بالتواصل معه شخصيا في حال وجود أي معوقات، كما طالبهم بالتنسيق مع المديرية في حال وجود أي معوقات بشكل فوري، وتذليل كافة المشاكل ميدانيا وفوريا حال تواجدها.

وأمر الخطيب لجان المتابعة بالمديرية بمتابعة سير عمليات الغسيل وانتظامها على مستوى المحافظة وإبلاغه حال وجود أي مشاكل، حيث طالب الجميع بتوفير أفضل خدمة لمرضى الغسيل الكلوي وفق معايير الجودة.

رافقه في المرور الدكتور محمد بدران مدير إدارة التخطيط بالمديرية، والدكتور محمد الشيطي، مدير مستشفى فارسكور.

ونفى الشيطي ما تردد عن تعطل جلسات الغسيل الكلوي، مضيفًا أن تأخر موعد الشيفت الثاني للجلسات أمس من الواحدة لما بعد الرابعة بسبب انقطاع المياه عن المحطة وحال استخدام مياه الإطفاء بدلا منها لحدثت كارثة لا قدر الله أسوة بديرب نجم بسبب عدم نظافتها كمياه الغسيل.

وتابع لـ"الوطن" أن التوقف كون أن المياه تستخدم في الجلسات، مؤكدًا أن الجلسات جرت أمس على ما يرام دون حدوث مشاكل.