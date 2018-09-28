قال المهندس حسام الخولي، النائب السابق لرئيس حزب الوفد، والأمين العام الحالي لحزب "مستقبل وطن"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتميز بأن أي لقاءات خارجية له تعود بالنفع على مصر، بالإضافة إلى أن خطابه أمام الأمم المتحدة والذي أوضح فيه أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط غير عادل.

وأضاف، في حوار ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "mbc مصر"، أنه لا يوجد ما يسمى بتفريغ كوادر الأحزاب لصالح "مستقبل وطن"، وأن الأزمة تبدأ فقط حين يتحول السياسي من حزب إلى حزب آخر معارض في الأيديولوجية، فهو قادم من حزب الوفد اليميني الوسطي، إلى "مستقبل وطن" اليميني الوسطي أيضًا.

وتابع الخولي، أن رجال الحزب يطوفون القرى والنجوع "بنروح الساعة 3 الفجر"، لافتا إلى أن القوافل الطبية تطوف مصر للكشف عن الفقراء، ولأول مرة تخرج القوافل البيطرية للكشف على حيوانات الفلاحين.