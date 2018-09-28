أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف في حديث لقناة روسيا اليوم عن زيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو.

تصريح "بوجدانوف" جاء خلال حوار خاص مع برنامج "قصارى القول"، أكد فيه أيضا أن قرار تزويد سوريا بمنظومة "إس-300" لا رجعة فيه، وهو اللقاء الذي سيذاع مساء اليوم.

وأوضح بوجدانوف، أن الاتصالات الروسية الإسرائيلية تقتصر حاليا على وزارتي الخارجية والدفاع.

ونوه مبعوث الرئيس بوتين أن تركيا تتولى الفصل بين الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة في إدلب، ولا توجد مواعيد للعمليات العسكرية والخطوات السياسية خارج تفاهمات مؤتمر أستانا.

وأشار إلى أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية والجولة الرئاسية قد تشمل أكثر من بلد.