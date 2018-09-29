أحيا الإعلامي أسامة كمال، الذكرى الـ48 لرحيل الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، قائلًا إن الناصريين ومعارضي عبدالناصر، لم يقدموا تطويرًا أو تجديدًا أو طريقًا مختلفًا لما سلكه عبدالناصر، واصفًا أفكار الزعيم الراحل بـ"الجديدة في وقتها، التي أصبحت قيودًا".

وأضاف كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن الدعم والتعليم المجاني وغيره من المبادئ التي أرساها ناصر تسببت في زيادة مديونيات مصر، موضحًا أن العيب لم يكن في الأفكار أو المبادئ نفسها، لكن في عدم تطويرها.

وتابع: "مبقاش في تطوير وشركات خسرانة بتاخد كأس الإنتاج، بقى في مصايف مدعومة لشركات وموظفين مش بيشتغلوا".

وأكمل: "لكن النهاردة الدولة بتطور فكرة الدعم، هي مسئولة عن الشعب، بس بتحاول تزود الإنتاج عشان متتحملش كل حاجة، اللي بيحصل دلوقتي كان المفروض يحصل من 48 سنة".

وأوضح: "تراكم الديون والخسائر ليست سببها أفكار عبدالناصر الإشتراكية، لكن لأن المؤمنين بمبادئه لم يطوروها".