قال وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات، إنه من المستبعد أن يكون العطل الذي أصاب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كان بسبب الحصول على المعلومات الشخصية لرواد الموقع.

وأوضح حجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أنه لا يمكن تأمين حسابات "فيسبوك" بشكل آمن تمامًا، موضحًا أن نسب التأمين تتراوح ما بين 80% إلى 95%، حسب قدرة رواد الموقع في تأمين حساباتهم الشخصية.

وأضاف: "هم مش محتاجين يخترقوا الفيسبوك عشان يقدروا يجيبوا معلوماتنا، الداتا كلها عندهم، ويقدر يطلع على أي حاجة، منقدرش نثبت ده ومش هقدر أنفيه، بدليل ما حدث في انتخابات روسيا وأمريكا".

وتابع: "هناك ملابسات كثيرة وراء ما حدث، لكن رواد المواقع، الذين يستخدمون خاصية الكود الذي يرسل إلى هواتفهم في حالة فتح حساباتهم من أجهزة غريزة، في مأمن مما حدث اليوم".

وأكمل: "إدارة فيس بوك أجبرت المستخدمين على الخروج من حساباتهم حتى يتم تحديث الموقع، لتجنب ثغرة كانت ستمكن الهاكرز من اختراق الموقع".