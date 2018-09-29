الأرصاد الجوية: طقس اليوم حار.. وانكسار "الموجة" الإثنين

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مختلف اليوم عن الأيام السابقة، وتغير من معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة، إلى مائل للحرارة على السواحل وحار على القاهرة، وهو بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لها بحوالي 3 أو 4 درجات، وارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الموجة الحارة سوف تنكسر اعتبارا من الإثنين وتبدأ تعود درجات الحرارة للمعدل الطبيعي لها.

وأشار إلى أنه على المواطنين والسائقين توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، بسبب الشبورة المائية.