أغلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باب الترشح لمنصب المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري "صندوق مصر"، الخميس الماضي، والتي أعلن عنها في صحيفتي "فاينانشال تايمز" العالمية، و"إيكونومست" الدولية، إضافة إلى جريدة "الأهرام" المصرية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عدد المتقدمين لوظائف الصندوق بلغ نحو 400 شخص، منهم 220 متقدما لوظيفة المدير التنفيذي للصندوق والباقي للوظائف الأخرى، مؤكدة أن المتقدمين لمنصب المدير التنفيذي تحديدًا شمل عددًا من الكوادر المصرية المتميزة من داخل مصر وخارجها إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية.

ونوهت السعيد، حسب بيان الوزارة، بتشكيل لجنة متخصصة مستقلة تضم خبراء متميزين في مجالات اقتصادية وقانونية عدة متصلة بعمل الصندوق، تصفي المتقدمين لعرض أفضلهم على رئيس مجلس الوزراء، بجانب وضع اللجنة النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره في النصف الأول من أكتوبر المقبل.

وتابعت أنه ووفقًا لقانون الصندوق السيادي يعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء، ويعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للصندوق، كما يجري اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق ليشمل خبرات اقتصادية ومالية وصناعية وقانونية.

وأوضحت السعيد أن الهدف من إنشاء الصندوق يتمثل في تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال المقبلة، عبر المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، فضلًا عن الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل البلاد أو خارجها.

يشار إلى أن وزارة التخطيط أعلنت عن الحاجة لتعيين مدير تنفيذي لصندوق مصر السيادي ممن يتمتعون بخبرة عالمية في أسواق المال وبنوك الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.