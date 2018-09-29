شهد الطريق "الصحراوي الغربي أسوان ـ القاهرة"، بالقرب من قرية بنبان التابعة لمركز دراو بأسوان، اليوم، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين.

كان مرفق إسعاف أسوان، تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة وأخرى سيارة ربع نقل بالمنطقة الواقعة أمام محجر صالح، بالقرب من قرية بنبان التابعة لمركز دراو شمال غرب محافظة أسوان، وذلك على الطريق الصحراوي الغربي أسوان ـ القاهرة، وانتقلت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

كما تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، وأمرت بانتقال لجنة من رجال المرور لفحص وكتابة تقرير حول الواقعة.