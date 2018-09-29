قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم، إنه "منذ عام ونصف كنا نفكر في مكافأة المعلمين من خارج الموازنة العامة".

وأضاف، خلال مؤتمر رصد إيجابيات وسلبيات الأسبوع الأول للدراسة، إنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون مع شركة فيزا، لرفع حوافز المعلمين من خلال 27 خدمة في البروتوكول، لتطبيق الخطة الطموحة لرفع مستوى العاملين بالتربية والتعليم.

وأشار، إلى عمل خصومات خاصة وتأمين طبي عام وخاص، وبطاقة تمييز في المحلات، على أن يكون الدفع للتجار من خلال الفيزا، وحساب توفير مجاني، وتوسيع قاعدة للمدفوعات الإلكترونية، والوصول إلى القرى والنجوع لتطبيق البرنامج.