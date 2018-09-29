يقدم بنك الإسكان والتعمير خدمة فتح حساب توفير للأطفال والشباب، ووضع عددًا من شروط وإجراءات فتح الحساب، تضمنت ما يلي:

- الحد الأدنى لفتح الحساب 50 جنيهًا.

- يصدر الحساب باسم الطفل أو الشاب -أقل من 21 عامًا- بولاية الوصي عليه.

- حرية التعامل على الحساب إما من خلال الدفتر الورقي، ويكون التعامل بالسحب والإيداع من خلال فروع البنك، وإما من خلال حساب التوفير الإلكتروني ويتم التعامل بالسحب أو الايداع من خلال ماكينات الصرف الآلي.

- يجوز لصاحب الحساب الحصول على وحدة من الوحدات المتوفرة لدى البنك وفقاً للأولويات التي يتم تحديدها بمعرفة الحاسب الآلي -رصيد الدفتر ومدة الإيداع- وفي حالة عدم تحقق رغبة المدخر في الحصول على الوحدة المطلوبة يمكنه الانتظار إلى مرحلة تالية، كما يمكنه الحصول على قرض من البنك لشراء الوحدة بشروط ميسرة .

- يجوز الاقتراض بضمان إيداعات الحساب حتى 90% من قيمتها بإجراءات ميسرة.

- يحتسب معدل عائد سنوي اعتبارًا من أول الشهر التالي للإيداع.

ويتم السحب الدوري على جوائز كل 6 أشهر على كل دفتر يصل رصيده إلى 100 جنيهًا مصريًا، وتتمثل الجوائز في:

1) الجائزة الأولى، شقة قيمتها 200 ألف جنيه.

2) الجائزة الثانية، مقدم وحدة سكنية قيمته 100 ألف جنيه.

3) الجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية قيمته 50 ألف جنيه.

4) المئات من الجوائز النقدية الأخرى تتراوح قيمتها بين 250 إلى 1500 جنيه.