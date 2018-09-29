"بيتك التاني".. معرض لتصدير العقار المصري برعاية "سيدات الأعمال"

أعلن المجلس العربي لسيدات الأعمال عن الترتيب لمعرض عقاري بإسم "بيتك التاني" ببيروت خلال الفترة المقبلة، حيث يستهدف المعرض تصدير العقار المصري وفق الخطط التي يسعى لها المجلس خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشفت من جانبها عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة جمعية السادس من أكتوبر، أنها التقت خلال زيارتها الأخيرة لبيروت المعتز بالله علي نائب القنصل التجاري المصري بالإنائبة عن الدكتورة منى وهبة رئيس مكتب التمثيل التجاري بلبنان، لبحث سبل التعاون بين المجلس والجمعية ومكتب القنصيلة التجارية لمصر بلبنان.

وأشارت "عصام"، إلي أن اللقاء تطرق لتعزيز سبل التعاون من خلال دعوة القنصلية التجارية المصرية بلبنان للكيانات الاستثمارية المصرية فبراير 2019 لمؤتمر يتم تنظيمة بلبنان لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال دور القنصلية التجارية المصرية هناك، موضحة أن الاستثمار اللبناني بمصر يعد التاسع في حجم الاستثمارات العربية بمصر.

وأكدت "عصام"، أن القوة الشرائية للشعب الللبناني تعزز من قدرة المنتجات المصرية للتصدير في ظل حاجة السوق اللبناني لعدد كبير من المنتجات المصرية والتي يأتي على رأسها السلع الغذائية والمفروشات والحاصلات الزراعية.

وأضافت، أن القنصلية التجارية المصرية بلبنان سوف تنظم خلال شهر ديسمبر المقبل لقاء يجمع كل الكيانات الاقتصادية الاستثمارية المصرية لشرح أهم وأبرز احتياجات السوق اللبناني لتعزيز التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين.