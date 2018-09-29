قال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن سوق العمل في مصر والخارج يعاني من نقص شديد من الخريجين الحاملين للشهادات المهنية سواء في مجالات ماجستير إدارة الإعمال "MBA" أو ماجستير المحاسبة أو الدكتوراه في مجال إدارة الأعمال "DBA".

وأكد "قدري"، خلال الندوة التعريفية التي نظمتها وحدة الشهادات المهنية بالكلية، بحضور الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة السابق وأستاذ المحاسبة بالكلية، أن الكلية لديها أكثر من سبعمائة طالب يدروسون ببرامج الشهادات المهنية بالكلية، لافتا إلى أنهم أكدوا جميعا على تطابق الدراسة بالشهادات المهنية مع الواقع العملي للمؤسسات والشركات بل وتساعد كثيراً في تطوير أدائهم.

وأضاف، أنه من الممكن استكمال الدراسة بالنظام الأكاديمي بعد حصول الطالب على هذه الشهادات ولكن بعد استيفاء المقررات والبحوث اللازمة وذلك عن طريق المجلس الأعلى للجامعات.

من جانبها أكدت الدكتورة هيام وهبة أستاذ الاستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنهم يقومون دائما بتطوير كل مجالات الدراسات العليا بالكلية سواء أكاديمي أو مهني بما يسهل من مهمة الطالب كثيراً خاصة في التسجيل والبحث.

وتحدث بالندوة بعض خريجى برامج والشهادات المهنية وعرضوا بعض الحالات العمليه ومدى استفادتهم لمثل هذه البرامج في تحقيق مسارهم الوظيفي.