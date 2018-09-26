ينظم مركز البحوث والدراسات التجارية والاقتصادية والإحصائية بكلية التجارة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور خالد قدري عميد الكلية، برامج تدريبية جديدة، لإعداد القادة الماليين والإداريين في جميع مجالات المجتمع، تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

ووفق بيان صادر عن الكلية، تنظم الدبلومات التدريبية بالكلية اعتباراً من منتصف أكتوبر المقبل، ومدتها ثلاثة أشهر ويحصل بعدها المتدرب على شهادة باجتيازه مثل هذه التخصصات والدبلومات.

ويحاضر بالدبلومات حسب البيان، عدد كبير من أساتذة الكلية وبعض أصحاب الخبرات العملية في هذا المجال، وتقبل هذه الدبلومات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس في جميع التخصصات.