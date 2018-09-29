التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، ماريا فرنانديز إسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في إطار مشاركته في الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط قدم في بداية اللقاء التهنئة لرئيسة الجمعية العامة؛ بمناسبة بدء توليها مهام منصبها.

وأعرب "أبو الغيط"، عن تطلعه للتواصل معها خلال عام الرئاسة، خاصة فيما يتعلق بالملفات ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية، ومن بينها ملف القضية الفلسطينية، والتي حظيت دوما بمساندة دولة الإكوادور التي تنتمي إليها رئيسة الجمعية العامة.

وأشار السفير عفيفي، إلى أن "إسبينوزا" أعربت، من جانبها، عن شكرها وتقديرها لمساندة المجموعة العربية في نيويورك لترشيحها للمنصب، وتطلعها لاستمرار دعم المجموعة لعملها خلال عام الرئاسة.

كما أكدت اهتمامها بقيام تواصل وثيق أيضا في هذا الصدد مع الأمين العام للجامعة العربية، خاصة فيما يتعلق بالتطورات المهمة التي تشهدها القضية الفلسطينية خلال المرحلة الحالية.