وافق مجلس جامعة بني سويف رقم 163 بتاريخ 26/9/ 2018 برئاسة الدكتور منصور حسن، على المذكرة المعروضة من نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن المقترح المقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة بشأن إنشاء مركز الخدمة العامة للتدريب ورعاية الطفولة كوحدة ذات طابع خاص تتبع إدارة الجامعة وتحت إشراف الكلية.

وقال منصور إن المركز يهدف إلى معاونة الجامعة في القيام برسالتها في تنمية المجتمع المحلي عن طريق تقديم الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية لأطفال محافظة بني سويف، وتفعيل الروضة التعليمية وإنشاء حضانة ترفيهية وإيوائية، وتدريب وتأهيل معلمات رياض الأطفال بشكل دوري، وتقديم استشارات تربوية وأسرية لأفراد المجتمع المحلي، والمساعدة في إجراء البحوث والدراسات التربوية والنفسية والاجتماعية في مجالات الطفولة وإعداد البرامج، وغيرها من الأهداف التي تعود بالنفع على المجتمع المحيط.