النيابة تطلب تحريات المباحث في ضبط قائد سيارة "بترول" 40 ألف لتر بنزين

أمرت نيابة مركز طامية، بمحافظة الفيوم، مساء اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث، بشأن ضبط سائق بشركة مواد بترولية، أثناء اتفاقه على بيع كمية من حمولة السيارة البالغة 40 ألف لتر بنزين 92، بالسوق السوداء، لبيان ملابسات وتفاصيل الواقعة.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بتمكن خدمة القطاع الثالث بطريق "القاهرة – أسيوط" الصحراوي الغربي، بدائرة مركز شرطة طامية، أثناء مرورهم بالطريق، من ضبط سيارة تابعة لإحدى الشركات البترولية بالقاهرة، محملة بـ40 ألف لتر بنزين 92 تابعة لشركة للمواد البترولية بالإسكندرية، ومتجه لمعامل التكرير بأسيوط، قيادة "حسين. ت. أ"، 45 سنة، سائق، متوفقة على جانب الطريق أمام كافتيريا الحرمين "مغلقة" قبل مدخل العياط في اتجاه أسيوط بنحو 2 كيلو متر.

وأفاد البيان الأمني، أن قائد السيارة، كان يتفق على بيع كمية من حمولتها لاثنين، جرى ضبطهما وبحوزتهما، 4 براميل، و8 جراكن تحوي بداخلها 400 لتر بنزين 92، و560 لتر سولار، بقصد الإتجار في المواد البترولية بالسوق السوداء، وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1875 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.