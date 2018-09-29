استقبل اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، اليوم، عددًا من أصحاب الشكاوى بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة في حضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام المساعد، وسعاد حامد، مدير عام الشؤون القانونية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، استكمالا لسلسلة اللقاءات اليومية التي يعقدها المحافظ في بداية عمله بالفترة الصباحية بشكل يومي، ومواصلة الالتقاء بالمواطنين، والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم والعمل على إيجاد حلول جذرية.

واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين وشكاواهم والتي تمثلت في شكاوى بعض المرضى من مستوى الخدمة بمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى العام، وفى حضور الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيد عبد الجواد، مدير عام المستشفى، وعدد من الأطباء ومسؤولي قسم الغسيل الكلوي.

وأكد المحافظ بذل أقصى جهد لتحسين مستوى الخدمة المؤداه للمرضى وحسن معاملتهم والتأكيد على متابعة الصيانة الدورية اللازمة لأجهزة الغسيل وتذليل أي شكوى للمرضى.

وخلال لقاء المحافظ مع المواطنين أكد لهم على أن خدمة المواطن وبذل أقصى جهد لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم هدفا يسعى إليه جاهدا بكل ما لديه من إمكانيات للعمل على تلبيتها.