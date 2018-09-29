12مارس منتدى البحث العلمي السادس للباحثين الشباب بألسن"عين شمس"

يستعد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس لتنظيم منتدى البحث العلمي السادس للباحثين الشباب بعنوان "دينامية الهوية في عصر العولمة في الأدب واللغة والترجمة"، تحت رعاية أ.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.مني فؤاد عميد الكلية، وذلك خلال الفترة من 12 الي 14 من مارس 2019، صرح بذلك ا.د.سلوي رشاد وكيل الكلية لشئون القطاع.

و أوضحت انه ستقدم ملخصات الأبحاث في موعد أقصاه 30 نوفمبر2018، علي أن يكون تقديم الأبحاث كاملة في موعد أقصاه 15 إبريل 2019، مشيرة إلى أن المنتدي يهدف هذا العام إلى إظهار التحولات الكبرى والتحديات التى انعكست على الأدب واللغة والترجمة في زمن العولمة وذلك بمواكباتها للانفجار المعرفي الهائل الذي تحقق في مختلف الحقول المعرفية ولاسيما في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية وعلوم الاتصال.مشيرة إلى أن المنتدي سيتطرق لمسألة الهوية في عصر العولمة من خلال أسئلة إشكالية محددة وهي كالآتي :- "هل تستطيع العولمة أن تكون قوة للتطور الإيجابي بدون أن تمحو التنوع الثقافي ؟،هل تستطيع العولمة مد الجسور الواصلة بين الثقافات أم ستروج لأسطورة الثقافة العالمية الواحدة؟ ، هل ستفقد الآداب القومية خصوصيتها في إطار العولمة ؟، هل ستظل الآداب القومية تحمل بذور هويتها وملامح مجتمعاتها التي تمثلها ؟، في ظل العولمة هل سينتج العرب أدبا مختلفا وماذا عن الأدب الياباني والصيني والروسي والأوربي ؟، هل سيكون هناك فنون أدبية جديدة ؟، ما مصير اللغة في إطار العولمة التي تطمع أن تجعل العالم غرفة استقبال واحدة بلغة واحدة وهدف واحد ؟ ما هو الفرق بين الترجمة في عصر العولمة والترجمة ما قبل العولمة ؟، ما هي أساليب الترجمة الجديدة في عصر العولمة ؟ وماهي التطبيقات التي تستفيد منها ؟، كيف تغدو الترجمة وسيلة لتكريس الحوار بين الثقافات ؟".

و عن شروط تقديم الابحاث أوضحت أ.د.سلوي رشاد أن يكون البحث مرتبطًا بمحاور الملتقى، ارسال الملخص في الموعد المحدد باللغة العربية في حدود 250 كلمةأن تكون المادة الخاصة بالعرض باللغة العربية لتعميم الإفادة في حدود 2000 كلمة (علمًا بأن العرض سيكون باستخدام عرض تقديمي PPT) على أن يكون الوقت المخصص للعرض هو 20 دقيقة، و10 دقائق للمناقشة، يتم الالتزام بالمعايير المتعارف عليها لإلقاء البحوث العلمية، وتشمل الآتي:شمولية المادة العلمية لجميع مكونات البحث (مقدمة – أهداف – منهجية – نتائج – توصيات)استخدام الصور أو الأشكال أو التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو لجذب انتباه الحضور وبما يتناسب مع المادة العلمية المعروضةالالتزام بالوقت المحدد للعرضوضوح الشرائح (كتابة العناوين والنقاط الرئيسية بوضوح – تناسق الخلفية – مراعاة عدد السطور وحجم الخط ونوعه)وضوح صوت الباحث وثقته بنفسهترسل مادة الملخصات في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2018 على البريد الإلكتروني:

Research.forum@alsun.asu.edu.eg

و أوضحت أن لأبحاث الكاملة المكتوبة بلغة التخصص في ستنشر في عدد خاص من فيلولوجي بكلية الألسن بعد أن تخضع للمراجعة العلمية من قبل متخصصينترسل الأبحاث الكاملة بلغة التخصص للمراجعة العلمية في موعد أقصاه 15 إبريل 2019 مع الالتزام بشروط وضوابط النشر الخاصة بد