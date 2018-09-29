استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، عددًا من سفراء مصر الجدد، بمناسبة قرب توليهم مهامهم الدبلوماسية في الخارج.

وهنأ الطيب، السفراء الجدد بتعيينهم ممثلين عن مصر في عدد من عواصم دول العالم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم الجديدة، ومعربًا عن تطلع الأزهر لمزيد من التعاون المثمر مع سفاراتنا في الخارج لدعم القوة الناعمة لمصر عبر العالم.

وأشار الطيب، إلى أن الأزهر يسعى بكل قوة لتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام، وتفنيد الأفكار المتطرفة التي تروجها الجماعات الإرهابية، وهو ما يجعل معظم دول العالم حريصة على إرسال أبنائها للدراسة في الأزهر، كما تحرص الدول على استطلاع رأي الأزهر في القضايا الحيوية، مؤكدًا أن دور السفراء مهم وحيوي في هذا الخصوص.

من جهتهم، أكدوا سفراء مصر أن الأزهر هو أحد أهم ركائز القوة الناعمة لمصر، مشيدين بدور الأزهر في تعزيز قيم التسامح والحوار عبر العالم، وبجولات فضيلة الإمام الأكبر الخارجية، التي تعكس تعاليم الإسلام السمحة والمعتدلة، والبعيدة كل البعد عن التطرف والإرهاب.