وقَّع بنك ABC بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى لدعم المؤسسة والمساعدة فى علاج مريضات سرطان الثدى.

من جانبه، أعرب محمد طه، نائب الرئيس التنفيذى لبنك ABC، عن سعادته بتقديم الدعم لمؤسسة بهية إيماناً منه بالدور المهم الذى تقوم به المؤسسة فى الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى.

وطالب محمد طه كل مؤسسات الدولة بتقديم الدعم لمؤسسة بهية، مشيراً إلى أن السيدة المصرية تعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، ومن ثم جاءت المبادرة للمساهمة فى الكشف المبكر عن المرضى والقضاء على قوائم الانتظار.

وجدير بالذكر أن مؤسسة «بهية» هى مؤسسة غير هادفة للربح، تعالج «بالمجان» السيدات اللاتى يعانين من سرطان الثدى ابتداء من الكشف المبكر، ومروراً بجميع مراحل العلاج من عمليات جراحية وعلاج كيماوى وإشعاعى وتأهيل نفسى وعلاج طبيعى وتغذية إكلينيكية.

وقال ماجد حمدى، عضو مجلس إدارة بهية، إن بنك ABC قام بمبادرة تقديم منحة الدعم المادى للمؤسسة، نظراً لقناعته بأهمية الدور الذى تقوم به «بهية» فى الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى على مستوى الجمهورية.