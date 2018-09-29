بث مباشر| مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو اليوم السبت

تقدم "الوطن" خدمة لقراءها، بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، اليوم السبت 29/9/2018، والتي من المقرر أن تقام بعد قليل في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، حيث يمتلك ريال مدريد 13 نقطة حصدها من 6 مباريات في الدوري الإسباني، ويسعى إلى الفوز بالمباراة للحاق بالصدارة.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الليجا الدوري الإسباني.

وأعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني جولين لوبيتيجي، تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة مساء أمام أتلتيكو مدريد، بالجولة السابعة من «الليجا»، حيث يقود جاريث بيل النادي الملكي.

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